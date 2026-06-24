The Secret Behind Communism

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/421The Secret Behind CommunismAva WolfeJun 24, 2026421ShareThis video was produced by David Duke. Ava’s Substack is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.SubscribeShareLeave a commentDiscussion about this videoCommentsRestacksAva’s SubstackSubscribeAuthorsAva WolfeRecent PostsSurvivor's Story: Victor Royenko19 hrs ago • Ava WolfeSurvivor's Story: Nadia TkachenkoJun 22 • Ava WolfeSurvivor's Story: Petro HurskyjJun 21 • Ava WolfeSurvivor's StoryJun 19 • Ava WolfeGerman Youth, Your LeaderJun 17 • Ava WolfeThe Talmud VerifiedJun 10 • Ava WolfeElie Wiesel ~ Prominent False WitnessJun 3 • Ava Wolfe