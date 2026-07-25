100 Days of Adolf Hitler Appreciation
Day 55
Some Videos:
Adolf Hitler's Coup The German War Against Globalism from Vertigo Politix
https://odysee.com/@AvaWolfe:d/Adolf-Hitler%27s-Coup---The-German-War-Against-Globalism:9
Adolf Hitler on taking the red pill
https://odysee.com/@AvaWolfe:d/Adolf-Hitler-on-taking-the-red-pill:6
Hitler visits Alsace-Lorraine -HD Color from Blitzkrieg
https://odysee.com/Hitler-visits-Alsace-Lorraine:6847e7bf083729fb694b9d68517be532d58f02f0?r=FM7L3uURmfvbrtCMHYHyM9yi7VDoJCvt
Hitler vs. Rothschild
https://odysee.com/@AvaWolfe:d/Hitler-vs.-Rothschild:f
With kind regards, and best wishes for a pleasant day.
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